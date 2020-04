Didattica a distanza sulla piattaforma ‘Hub’ dell’Istituto di Formazione ‘Franchi’: tra i docenti anche il sanremese Andrea Cartotto

L’innovativa piattaforma su base open source ‘Hub’ è stata interamente personalizzata da Fondazione ‘Franchi’, grazie al suo team di sviluppo ed avvalendosi dell’esperienza ultra decennale nel settore delle nuove tecnologie per la Didattica dell’Ente di Formazione Accreditato Istituto Franchi e dei suoi docenti.

Un’idea tanto semplice, quanto innovativa: mettere a disposizione dei docenti di ogni ordine e grado, anche con competenze digitali non elevate, uno strumento in grado di creare davvero con le moderne tecnologie digitali il contesto della classe, con il docente e gli alunni a casa, davanti ad un computer o dispositivo mobile quale tablet o smartphone ed una connessione ad in Internet, la lavagna, le interazioni, la verifica dell’attenzione dal vivo. Inoltre, rispetto a noti ambienti di apprendimento, grande cura è stata posta per privacy e riservatezza dei dati, garantendo semplicità di accesso per docenti e studenti e senza che vi siano alcuna profilazione o pubblicità non desiderata.

Una classe virtuale a tutti gli effetti, senza limiti di interazione con gli studenti che possono sia seguire che intervenire, senza dimenticare le interrogazioni o le ‘chiamate’ alla lavagna.

La piattaforma è messa a disposizione gratuitamente sull’intero territorio nazionale da Fondazione Franchi, facendone richiesta direttamente dal sito www.fondazionefranchi.it e poi cliccando nella sezione, a destra, “formazione online”. Gli istituti scolastici statali e paritari che decideranno di adottarla dovranno semplicemente stipulare una convenzione (sempre gratuita) con Fondazione ‘Franchi’ e riceveranno, in prima battuta e tempi rapidi, l’attivazione di cinque classi, numero naturalmente modulabile ed incrementabile dietro supporto mirato dei tecnici ed esperti della Fondazione.

Per la Liguria, i dirigenti scolastici e docenti che desiderino maggiori informazioni possono contattare il referente sul territorio della Fondazione ‘Franchi’ (che si avvale del supporto didattico del docente Andrea Cartotto) al numero 379 1874106, dal lunedì al venerdì.