Cassonetti con serratura elettronica e badge: un’azienda risponde alla manifestazione di interesse di Amaie Energia

Prosegue l’iter di Amaie Energia per portare in zona i tanto attesi cassonetti con la serratura elettrica e il badge per i residenti. Qualche settimana fa la società partecipata ha pubblicato la manifestazione di interesse per verificare la presenza di imprese interessate alla fornitura dei bidoni per un importo di 150 mila euro.

All’apertura delle buste è stato verificato come una sola azienda si sia fatta avanti. Ora spetterà ad Amaie Energia fare le opportune verifiche per poi, eventualmente, procedere con il bando di gara per la fornitura. Nel caso, invece, la procedura non dovesse dimostrarsi soddisfacente per Amaie Energia, si proseguirà con le tecnologie attualmente in dotazione.

Nel documento si legge che l’azienda sarebbe intenzionata all’acquisto di un contenitore carrabile (e rimovibile) come quello di piazza Eroi, oltre a 50 cassonetti da 1.100 litri e 40 da 660 litri. L’importo stimato è di 150 mila euro anche se potrebbe cambiare a seconda delle necessità del fornitore e di Amaie Energia.