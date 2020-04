Bordighera: in vendita palazzina dell’A.r.t.e. in piazza Viale, offerta minima 450 mila euro

La palazzina di A.r.t.e. in vendita a Bordighera

Importante opportunità immobiliare a Bordighera. A.r.t.e. mette in vendita una palazzina intera a tre piani in piazza Viale al civico 5. Un’occasione non da poco, considerando la metratura e l’offerta di base: 450 mila euro.

L’immobile è così suddiviso. Un piano terra con ingresso principale al vano scala di accesso ai piani superiori con piccolo ripostiglio e tre locali a uso deposito con accessi indipendenti (90 metri quadrati), un primo piano con vano scala centrale, due camere, terrazzo e wc (100 metri quadrati), un secondo piano con vano scala, 5 camere, tre servizi e disimpegni (160 metri quadrati) e un terzo piano con vano scala, 4 camere, due wc, due ripostigli e disimpegni, terrazzo a correre sui tre lati (160 metri quadrati).

Come detto il prezzo minimo per l’offerta è di 450 mila euro, le offerte devono essere presentate in busta chiusa entro le 12.30 del prossimo 31 marzo. Le buste saranno aperte il 2 aprile alle 10.

In allegato il documento con tutti i dettagli dell’offerta.