Vallecrosia, bando per le spiagge comunali. Una lettrice: "Perché scarsa attenzione ai disabili?"

Una nostra lettrice, Angela Villa Labat, madre di un ragazzino disabile, chiede perché l’amministrazione comunale di Vallecrosia non abbia previsto di dedicare uno dei bandi delle spiagge libere attrezzate, ai bisogni delle persone con disabilità.



“Gentile Direttore,

mi permetto di contattarla in merito all'articolo da voi pubblicato in data odierna, relativo al bando per spiagge attrezzate del comune di Vallecrosia.

Premetto che non ho ancora avuto modo di leggere il testo del bando, non avendolo trovato sul sito del Comune di Vallecrosia.

Lodevole la volontà da parte dell'amministrazione di portare l'attenzione sui bisogni dei giovani per lo sport, delle famiglie e degli amanti degli animali: ma non le sembra che ci si sia dimenticati dei bisogni di circa il 5% delle popolazione? Mi riferisco alle persone con disabilità.

Perchè, mi lasci dire, che se per una persona normodotata c'è sempre la possibilità di scegliere (gioco o non gioco a beach volley? porto o non porto il cane in spiaggia?), per il disabile e i suoi familiari la scelta si risolve al più banale: posso accompagnare mio figlio in spiaggia in tutta sicurezza? Riuscirò a raggiungere il mare anche se sono a mobilità ridotta?

Per questo ritengo che si debba pensare anche ad una spiaggia attrezzata per disabili, perchè tutti, davvero tutti, possano vedere da vicino il mare”.