Emergenza Coronavirus: l'infettivologo Matteo Bassetti spiega in due video come si propaga il Covid-19

Due video dimostrativi per capire come si ‘muove’ il Covid-19. Li ha pubblicati l’infettivologo dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova, Matteo Bassetti.

Insieme al personale del nosocomio genovese, Bassetti ha spiegato in due video cosa si deve e cosa non si deve fare in questo particolare momenti. Ma anche come si propaga facilmente il Coronavirus.

Regole semplici a cui fare molta attenzione nella nostra vita quotidiana, soprattutto se si deve obbligatoriamente uscire di casa per motivi di vario genere.