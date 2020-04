Emergenza Coronavirus - anche il Ventimiglia Basket aderisce alla campagna di raccolta fondi il 'Ponente si Muove' (Video)

"Non potendo andare in palestra, noi del Ventimiglia basket qualcosa dobbiamo pur fare, il nostro messaggio di sport e positività deve arrivare sempre vivo e forte alla nostra comunità intemelia, quindi abbiamo aderito alla grande iniziativa del nostro tesserato Gabriele Chiappori che in sordina sta raccogliendo tanti preziosi contributi per la nostra Asl1".



Così Giovanni Faedda del Ventimiglia Basket ci racconta come la squadra ed i genitori si siano impegnati donando un contributo per l'acquisto di un ventilatore polmonare ed altri utili ed indispensabili macchinari per gli ospedali di Bordighera e Sanremo. Questa iniziativa ha portato anche ad un filmato per far capire come il gioco di squadra sia fondamentale per uscire dall'emergenza Coronavirus.





"I nostri under 15 hanno speso due parole comprendendo la sensibilità del momento e ne siamo davvero orgogliosi. Un plauso a Gabriele per la creazione del 'Ponente si Muove', ed uno a tutte quelle persone ed associazioni che hanno capito che con il gioco di squadra si può riuscire in qualunque impresa" - conclude Faedda.