A Ventimiglia arrivano le carte di credito 'Soldo' con 300 euro. Ad Ospedaletti la distribuzione dei buoni spesa

Scatterà sabato prossimo la consegna delle carte di credito ricaricabili emesse dal Comune di Ventimiglia per consentire alle famiglie di poter fare la spesa

“Abbiamo ricevuto richieste di un aiuto immediato – ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino – da decine e decine di nuclei familiari”. Si tratta di carte di credito chiamate ‘Soldo’, che potranno essere consegnate a circa 600 famiglie, alle quali andranno i primi 300 euro che saranno spendibili da subito, per un totale di circa 180mila euro. Le domande vengono fatte sia on line che con supporto cartaceo e potranno essere ricaricate.

Anche ad Ospedaletti il Comune sta distribuendo i buoni spesa da 25 euro ciascuno e che potranno essere utilizzati, anche in questo caso, per poter fare la spesa. Al momento nella città delle rose sono arrivate circa 40 richieste dei buoni spesa, per i quali si può fare richiesta via mail oppure all’esterno del Comune dove vengono consegnati i moduli.

Ai cittadini non è richiesto l’Isee ma, per la consegna dei buoni vengono esaminati alcuni criteri che cercano di evidenziare le persone che hanno veramente bisogno. Al momento sono pochi i casi di Coronavirus e la situazione è sotto controllo.