Sanremo: nel primo anniversario della morte di Franco D'Imporzano il ricordo in sanremasco dell'amico Gianni Modena

Gianni Modena ci ha inviato un suo scritto in dialetto sanremasco per ricordare l'amico Franco D'Imporzano, nel primo anniversario della sua scomparsa. Qui di seguito vi proponiamo questo ricordo e la sua traduzione.

"Séira u l’éira u primu d’avrì, ma de schersà u nu l’éira propiu u mumentu…

‘Sta caìna de marutìa a u tegnìva int’u létu ascàixi pe’ tütu u giurnu e cuscì e nöte i paixéva sempre ciü longhe, percòuse u sonu u ne vuixéva mai savé d’arrecampasse! Ma aa fin, dopu tantu aspéitàuru, écuru lì ch’u s’apresènta, écu che i öji avùra i se ciüa e u sciàu ascì u se pàixa… U fìu, ch’u-u véja aréversau a-a bèla méju sce a putruna, u s’indorme ina stissa fina élu… Ma u Francu u nu arèsta sulu, nà, percouse, propiu a chéla, u l’arriva in sognu…

“… Cume int’in incantamèntu écu che u turna a sta bèn e, de botu lansu arrebissàu, u s’aìssa! Cian cianin, pe’ nu adescià chéli de cà, u s’infìra braghe, camìixöra e scarpe e… u sciorte!

Aria, finarmente aria! Avura u pò caminà fina de spréscia, sensa sentì mà ae gambe, sensa duvesse fermà ogni catru pasci pe’ repìasse e cuscì u decide de carà in giü, fin in U Cian, fin a a Federassiun… U rastélu u l’è noma arembàu e alantura u munta de surve, faghèndu e scare in dui sàuti… Daa porta u se vé in fì de lüüxe; u a spuncia e..

…Drénte u gh’è tüti i Cumpagni de Treatu de ‘sti agni; a Niculeta, u Nini, u Turre, u Rulé, u maistru Brussun. a Piotti, a Olivari, u Tappa, Pepin Graneri, a Rosy e Laganà e tanti, tanti àutri! Tüti i u salüa, i l’abrassa cuntènti... Int’in cantu u vé fina Censin Jacono e u Gin De Seafani ch’i descurre in desparte!...

A stu puntu, sènsa mancu rèndisene contu, u s’atröva in ciassa san Scì e u ghe pà fina de sentì sunà Bacì, u campanun… Pöi, légiu cume s’u svuratàsse, u l’è davanti a San Giüsè… e lì u vuréreva salüa l’amigu Don Piero, viè ancù ina vota a biblioteca dunde u l’ha tantu travajàu inte sti ürtimi tempi ma ina forsa strasurdinaria a t’u-u sciurbe e a t’u-u stiràssa sciü pe’ e Rive, pe’ chéle Rive fàite tante vòte cun tanta fatiga e devussiun p’andà a pià u Perdun aa Nuvena da Madona.

Avura u l’è in zenujun sce i scarin da muntà du Santuariu e, propiu lì, a stu puntu, u nu l’aresce ciü a andà avanti…

Ma ecu che a chéla, ina gnivura gianca e sciòura partìa dau Cavu, a se ghe fa inturnu, a ghe fa röu e, parpelante, a l’aissa e a u porta sciü, surve e risse, surve ai érexi, sciü, veixin aa Madona… A l’è ina gnìvura in po’ speciale, fàita tüta de papéi; papéi in po’ de tüte e mene, növi, giàuni dau tèmpu e caicün fina in po’ afrapau, de biétin, de pagine strassàe da véji cadèrni o arrecampàe dai scarti du scagnu! I sun chéle de dunde i sun sciurtìe föra e sue Puesie, i söi Cupiui e che avùra, ciamài da Madama Fantaixìa, i s’apresenta pe’ aspitàru, pe’ purtàru in sciü, sempre ciü in sciü, parescu ai curumbi, ai ciumbìn…

Arivài a sti punti, de sòlitu i sogni i finisce; ma stu chì na! Francu u nu vegnirà ciù inderé, u l’aresterà lasciü, int’u so sognu, ninàu dai Angeri e véixin aa so cara Madona da Costa…”

In via Pietro Agosti u gh’è “noma” chélu ch’u l’arèsta d’in grand’Omu, d’in Pàire de Famija, d’in Puéta!"



TRADUZIONE IN ITALIANO

"Ieri era il primo d’aprile, ma di scherzare non era proprio il momento…

“La perfida malattia lo obbligava a letto quasi per tutto il giorno e così le notti sembravano sempre più lunghe, perché il sonno non ne voleva mai sapere di arrivare. Ma alla fine, dopo averlo tanto aspettato, eccolo lì che si presenta, ecco che gli occhi ora si chiudono e anche il respiro si calma. Il figlio, che lo veglia sistemato alla bell’e meglio sulla poltrona, s’addormenta un pochino anche lui… Ma Franco non resta solo, no, perché, proprio in quel momento, compare un sogno…

“come in un incantesimo ecco che torna a star bene e, di colpo rinvigorito, si alza! Piano piano, per non svegliare i Suoi di casa, indossa pantaloni, giacca e scarpe e… esce!

Aria, finalmente aria, adesso può camminare anche speditamente, senza avvertire male alle gambe, senza doversi fermare ogni quattro passi per rifiatare e così decide di andare in centro, fino al Piano (via Corradi), fino alla Federazione Operaia. Il cancello è solo accostato e allora sale di sopra facendo gli scalini in due salti… dalla porta si vede un filo di luce; la spinge e…

… dentro ci sono tutti i Compagni di Teatro di questi anni: la Nicoletta, Nini, Torre, Rolleri, il maestro Bruzzone, la Piotti, la Olivari, Tappa, Superchi, Peppino Graneri, la Rosy e Laganà e tanti, tanti altri… Tutti lo salutano, lo abbracciano felici… in un angolo Vincenzo Jacono e Gin De Stefani discorrono in disparte!

A questo punto, senza neppure rendersene conto, si trova in piazza San Siro e gli pare persino di sentir suonare Bacì, il campanone… Poi, leggero come se volasse è davanti a San Giuseppe… e li vorrebbe salutare l’amico don Piero, vedere ancora una volta la biblioteca dove ha tanto lavorato negli ultimi tempi ma una forza irresistbile lo afferra o lo trascina su per le Rive, per quelle Rive fatte tante volte con tanta fatica e devozione per andare a “prendere il Perdono” alla novena della Madonna della Costa.

Ora è inginocchiato sugli scalini ai piedi della salita del Santuario e, proprio lì, a quel punto, non riesce più ad andare avanti…

Ma ecco che, in quel mentre, una nuvola bianca e soffice partita dal Capo (Capo Verde, della Madonna della Guardia) gli viene intorno, lo circonda e, tremolante lo alza e lo porta su, sopra l’acciottolato, sopra i lecci, su, vicino alla Madonna…

E’ una nuvola un po’ speciale, fatta tutta di fogli di carta; fogli un po’ di tutti i tipi, nuovi, ingialliti dal tempo e qualcuno anche un po’ stropicciato, bigliettini, pagine strappate da vecchi quaderni o recuperate dagli avanzi dell’ufficio! Sono quei fogli da cui sono uscite fuori le sue Poesie, i suoi Copioni e che adesso, chiamati

dalla Fantasia si presentano per aspettarlo, per portarlo in su sempre più in su, come i colombi e i gabbiani..

Arrivati a questi punti, di solito i sogni finiscono¸ ma questo no! Franco non tornerà più indietro, rimarrà lassù, nel suo sogno, cullato dagli Angeli e vicino alla sua cara Madonna della Costa..”

In via Pietro Agosti c’è “solo” quel che rimane di un grand’Uomo, di un Padre di Famiglia, di un Poeta".