Sanremo: la Croce Rossa mette in guardia su due persone che girano nelle case con presunti tamponi per Covid-19

La Croce Rossa di Sanremo mette in guardia tutti i cittadini su un paio di persone che, spacciandosi per addetti della stessa Croce Rossa che, con la scusa di eseguire tamponi Covid-19, entrerebbero nelle abitazioni con secondi fini e non proprio leciti.

Ettore Guazzoni conferma che l’informazione gli è stata riferita da un conoscente e non è in grado di stabilirne la fondatezza: “A scanso di equivoci, ad ogni buon conto è doveroso informarvi che il nostro comitato, così come quelli Regionale e Nazionale non hanno mai autorizzato tali interventi sanitari. Che la popolazione presti la massima attenzione”.