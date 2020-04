Ieri il Tavolo della Floricoltura con il Sindaco di Sanremo: oggi ne parliamo nella nostra trasmissione in diretta (ore 14)

Dopo la riunione di ieri del ‘Tavolo della Floricoltura’, ideato qualche settimana fa dall’assessore Lucia Artusi per pianificare il lavoro del comparto, e ora interamente dedicato all’emergenza Coronavirus che ha di fatto travolto le molte imprese floricole del nostro territorio, oggi pomeriggio il nostro giornale farà un ‘focus’ sulla situazione con una trasmissione in diretta, alle ore 14.

Le prospettive del settore sono a dir poco sconfortanti: c’è chi rischia di perdere il fatturato dell’intero anno per via di una crisi globale che ha investito le imprese floricole proprio in primavera, la stagione sulla quale in molti basano il giro d’affari di 12 mesi. Per molti il rischio chiusura è ben più di un fantasma all’orizzonte.

Il sindaco Biancheri, dopo aver varato una serie di misure a sostegno dei commercianti locali e di chi si trova in difficoltà economiche, ha confermato ieri che si farà portavoce anche delle problematiche del comparto floricolo attivandosi per fare da tramite con la Regione Liguria per la richiesta di stato di calamità al Governo. La speranza ulteriore è che nel prossimo decreto previsto per aprile siano compresi anche aiuti economici concreti per il settore floricolo.

Alla trasmissione di oggi parteciperanno: Franco Barbagelata, Direttore del Mercato dei Fiori di Sanremo, Stefano Roggerone (Presidente Cia), Gianguido Ghione (Unione Agricoltori) e Gianluca Boeri (Coldiretti).

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e ImperiaNews. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.