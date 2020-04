Emergenza Coronavirus: casi di violenza domestica, ecco i sistemi di assistenza ed emergenza attivati

Il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne a Monaco ha pubblicato una scheda informativa sui sistemi di assistenza e di emergenza in caso di violenza domestica, disponibili nel Principato durante la crisi di Covid-19. Questo foglio è disponibile sui siti www.covid19.mc e www.dfm.mc.

Secondo Céline Cottalorda, delegato interministeriale per i diritti della donna: "Per aiutare le vittime della violenza durante il parto, è necessario agire divulgando le informazioni il più ampiamente possibile sui sistemi esistenti".

"I servizi statali e il settore del volontariato rimangono pienamente mobilitati per le donne vittime di violenza durante questa crisi. A tal fine, le informazioni pratiche e utili sono le seguenti: per richieste di aiuto o informazioni, contattare 0 800 91 90 10, chiamata gratuita 7 giorni a settimana o via e-mail: avip@monaco.mc, Per situazioni di emergenza, comporre 17 o 93 15 30 15. Ulteriori informazioni sulle procedure e procedure su www.dfm.mc, sezione I act e sui social network tramite #COVID19, #ViolencesFemmesJ’agis #DFM" - ricordano dal principato.