Emergenza coronavirus, lettera aperta del rappresentante sindacale della Uil Trasporti al Presidente della Regione

"Preg.mo Presidente della Regione Liguria

Il sottoscritto Vincenzo Giacovelli, nella mia qualità di rappresentante sindacale della Uil Trasporti, ritiene doveroso rivolgere un pensiero speciale per quelle categorie di lavoratori tutti che svolgono la loro attività all’interno dell’ospedale, ma che ad oggi sono stati dimenticati.

Mi rivolgo a coloro che con il loro impegno e la loro devozione rischiano, al pari dei medici e degli infermieri, di essere contagiati, pur di garantire la pulizia e la disinfestazione delle diverse corsie degli ospedali e case di riposo.

Persone che rimangono in ombra ma che oggi aiutano al pari di tutti gli altri a combattere questa battaglia. Al fine di dover tutelare anche le loro posizioni sono a richiedere che provveda ad attuare provvedimenti, nello specifico DPI, atti a garantire che l’attività lavorativa venga svolta in sicurezza".