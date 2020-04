L'AIDDA sezione Liguria, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda partecipa all'emergenza Coronavirus con un messaggio di speranza

Anche l'AIDDA sezione Liguria, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda partecipa attivamente all'emergenza Coronavirus. Con un video messaggio Tiziana Lazzari, presidente Aidda, si fa portavoce di tutta l'imprenditoria femminile ad essere pronte alla ripartenza “forti più di prima, cariche e determinate a far rinascere l'economia forzatamente sopita dagli eventi”.

“L'emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova la nostra economia. E' necessario sostenere l'imprenditoria femminile, fiore all'occhiello dell'Italia in Europa e nel mondo. Le imprese della Liguria sanno che sarà uno dei motori fondamentali per ripartire assieme come Paese Italia”