Il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, in relazione all’emergenza Coronavirus ed ai cittadini che sono tenuti a restare nelle loro abitazioni in ottemperanza alle disposizioni di legge, ma anche per le escursioni termiche in atto, ha autorizzato la proroga dell’accensione per gli impianti termici.

Da oggi al 15 aprile prossimo potranno essere accesi fino ad un limite di 5 ore al giorno come previsto dalla norma.