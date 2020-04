Adotta due libri e aiuta la casa editrice Pentagora di Savona a resistere all’emergenza

Da un mese le librerie sono chiuse, i distributori paralizzati, non si vendono più libri se non online. Se la chiusura proseguirà ancora a lungo molte attività editoriali saranno definitivamente chiuse. Chi aveva già puntato sull’ecommerce si trova avvantaggiato, ma non basta occorre anche una presa di coscienza dei consumatori e lettori. La casa editrice savonese Pentàgora, ad esempio ha lanciato un appello ai suoi autori e lettori chiedendo di acquistare un minimo di due libri ed invitare gli amici a fare altrettanto. Un modo per tentare di rispondere alla chiusura incentivando gli acquisti.

Per gli acquisti online di almeno due libri non saranno addebitate le spese postali (busta raccomandata e tracciata), che rappresenta uno sconto medio del 25%. Sul sito www.pentagora.it si trova il catalogo e il coupon "zerospese", che automaticamente addebiterà il solo prezzo di copertina. Spiega Massimo Angelini, direttore della casa editrice “E' un'azione di sostegno urgente e necessaria. Un gioco di squadra per scommettere sulla nostra sopravvivenza e tentare di passare questo momento con poche ammaccature. Gli autori possono adottare 2 libri di Pentàgora e invitare tutti gli amici e conoscenti a sostenerci acquistando i 2 libri di Pentàgora adottati, oppure un altro libro scelto dal catalogo”.