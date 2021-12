Arma di Taggia a tratti in tilt per il 'drive through' di Bussana, problemi anche a Imperia e Ventimiglia (Foto)

Dopo gli atti di vandalismo messi a segno nella notte tra Natale e Santo Stefano di fronte alla stazione di Taggia, anche oggi l’unico hub accessibile nel distretto sanremese è quello di Bussana, alle prese con la frana della strada di alcune sere fa e, quindi, con l’accesso da Ponente completamente bloccato.

Oggi, lunedì, è tra l’altro anche giorno di mercato ad Arma di Taggia, dove solitamente si registrano code e lunghe attese a tratti per gli automobilisti, che non possono transitare da via Boselli. Oggi, però, con il massiccio afflusso di auto che sono costrette a transitare da Arma per accedere al ‘drive through’ di Bussana, la situazione è ulteriormente peggiorata.

Ricordiamo, infatti, che le auto con a bordo chi deve sottoporsi a tampone, devono scendere da via Boselli per poi imboccare via Colombo, via Domenico Maria e Boeri e via San Giuseppe, per poi immettersi nuovamente sul lungomare di Bussana, in direzione Ponente. Il rientro, è nuovamente da Arma di Taggia, utilizzando via Marco Polo.

Una situazione, come dicevamo, acuita dagli atti vandalici dell’altra notte che, tra l’altro sono al vaglio degli inquirenti mentre non è ancora quantificabile sul piano economico, il danno provocato. Sicuramente ci sarà uno slittamento dell’apertura alla stazione di Taggia, che sarebbe dovuta avvenire entro la fine dell’anno ma, al momento, l’Asl non sa dare una tempistica adeguata, visto che proprio in queste ore viene fatta la conta dei danni.

Se, da una parte, uno dei problemi del ‘drive’ di Bussana è stata sicuramente l’imprevedibile frana della massicciata e della strada, dall’altra la mano dei soliti delinquenti ha creato non pochi danni già questa mattina per chi si deve recare a fare il tampone e a chi vive e lavora tra Arma di Taggia e Bussana.

Stamattina una piccola ma importante soluzione è stata trovata per il deflusso delle auto che, una volta uscite dal ‘drive’ vengono uscire dal piccolo tunnel che porta nella zona di Villa Spinola, evitando così quello che sarebbe un vero e proprio caos in via Marco Polo ad Arma, una volta usciti dal lungomare. Una soluzione definitiva, invece, potrà essere l’apertura di un nuovo ‘drive throug’ alla stazione di Arma, quello vandalizzato l’altra notte.

Grossi problemi si sono registrati, sempre questa mattina, anche ai 'drive through' di Imperia e Ventimiglia. Nel primo caso le auto si sono dovute incolonnare ben al di fuori del porto mentre, nella città di confine, si sono registrati incolonnamenti che hanno anche bloccato l'accesso all'autostrada.