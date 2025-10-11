Perdite d’acqua nella galleria della ciclopedonale tra Sanremo e Ospedaletti: pozzanghere lungo il percorso (Foto e video)

Nuovi disagi lungo la ciclopedonale che collega Sanremo e Ospedaletti, dove da alcuni giorni si registrano perdite d’acqua dal soffitto all’interno della galleria che si affaccia sul mare, in direzione Ospedaletti.

Le infiltrazioni, che si riversano lungo l’argine sinistro del tunnel, sono ben visibili a occhio nudo: dalle fessure del tetto scendono gocce costanti che formano ampie pozzanghere sul pavimento, creando potenziali rischi per ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali quando la visibilità è ridotta.

L’acqua, accumulandosi in più punti, scorre verso il margine della carreggiata, rendendo il passaggio scivoloso e costringendo chi percorre la pista a rallentare o spostarsi lateralmente.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili lungo il tracciato: la presenza di infiltrazioni e umidità nelle gallerie della ciclopedonale è un problema ricorrente, legato alle caratteristiche strutturali del vecchio sedime ferroviario, riadattato anni fa a percorso ciclopedonale.

La situazione è stata segnalata da diversi utenti abituali, che chiedono un controllo tecnico e una manutenzione puntuale, per evitare che le perdite possano peggiorare o compromettere la sicurezza di chi transita quotidianamente tra i due comuni.