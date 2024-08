Sanremo, i 'Saldi di gioia' sono un successo, Lavista: "Buoni risultati nonostante il periodo particolare" (Foto)

Anche quest'anno Saldi di gioia si conferma un format molto apprezzato dai turisti e dai residenti di Sanremo. La due giorni dedicata allo shopping nelle vie della città matuziana ha portato buoni risultati ai vari commercianti, i quali, sabato e domenica, hanno esposto con orgoglio e divertimento la propria merce in saldo.

"Questi saldi rispecchiano l’andamento generale di questa estate", spiega Paolo Lavista - presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio. "In questa due giorni nelle prime ore del mattino si è partiti un po' a rilento e poi, durante la giornata, si è lavorato decisamente bene. Ovviamente non si possono fare paragone con gli anni passati, ma siamo soddisfatti. Questo è un periodo particolare: in generale si è abbassato il costo del cartellino. In ogni caso, ripeto, siamo soddisfatti. Abbiamo visto tante persone, nonostante il meteo bello e spingeva le persone in spiaggia".