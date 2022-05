Il nuovo plesso scolastico di Camporosso Mare sarà intitolato all'indimenticata Lucia Corna

L’Amministrazione comunale di Camporosso ha deciso di intitolare a Lucia Corna l’edificio scolastico di Camporosso Mare. Il plesso scolastico va ad implementare quello già esistente e ospiterà due sezioni della Scuola Primaria, per un totale di 10 classi, nonché la Scuola dell'Infanzia.

Lucia Corna è nata a Camporosso il 20 dicembre del 1937, dedicando l'intera vita al sostegno dei valori democratici, in difesa dei diritti delle donne e dei più deboli. Ha svolto l'attività di insegnante prima dal 1957 al 1979 alle scuole elementari di Ventimiglia e, quindi, dal 1987 al 1990, alle elementari di Dolceacqua.

E' stata Segretaria Provinciale del Sindacato Scuola dal 1980 al 1986 mentre, dal 1995 al 2009 è stata Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Camporosso e, nel 2002, ha dato vita al ‘Progetto di Educazione alla Legalità e alla Convivenza Democratica’, che ancora oggi opera sul territorio. Si è sempre prodigata con passione, tenacia e generosità nei suoi vari doveri sociali, senza badare al tempo che vi dedicava, operando sempre con senso di giustizia.

Nel 2008 è stata fondatrice dell'associazione ‘Penelolpe - Donne del Ponente per le Pari opportunità’ e si è impegnata affinché le donne si coinvolgessero in politica ed esprimessero il loro importante punto di vista al femminile sui problemi e sulle eventuali soluzioni, perché credeva fortemente nel contributo positivo delle donne per costruire una società più giusta e più attenta agli ultimi.

Lucia Corna è scomparsa il 26 novembre 2015.