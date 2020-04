Bordighera: oggi pomeriggio alla sala rossa del Palazzo del Parco la riunione della Commissione Affari Generali

Nel pomeriggio di oggi, alle 14.30 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco di Bordighera si riunirà la Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione.

Prima di dare avvio all’esame dell’ordine del giorno il Sindaco illustrerà il quadro attuale cittadino in relazione all’emergenza COVID-19; proprio per poter approfondire nel modo più puntuale e completo tale tema i membri della Commissione hanno scelto di incontrarsi personalmente, anche in considerazione del loro non elevato numero. Questo in piena sicurezza: ogni componente della Commissione sarà dotato di mascherina FFP2 e guanti e dovrà prendere posto nel rispetto delle distanze previste.

La riunione avrà luogo a porte chiuse, in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Bordighera, con il seguente ordine del giorno.