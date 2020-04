Il Prefetto ha deciso: “Coprifuoco in Costa azzurra fino all’11 maggio”, intanto troppa immondizia a terra a Mentone

La Prefettura delle Alpi Marittime ha prorogato fino all’11 maggio il coprifuoco notturno, con le medesime modalità già disposte lo scorso 22 marzo. Sarà vietato uscire di casa, se non per comprovate ragioni, dalle 22 di sera alle 5 del mattino seguente.

I comuni interessati sono quelli del litorale oltre a tutti quelli con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Si tratta in pratica di Nice, Cannes, Antibes, Cagnes sur Mer, Grasse, Le Cannet, Menton, Saint Laurent du Var, Vallauris, Mandelieu la Napoule, Mougins, Vence, Villeneuve Loubet, Beausoleil, Valbonne, Roquebrune-Cap-Martin, Carros, La Trinité, Théoule sur Mer, Villefranche sur Mer, Saint Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, Eze, Cap d'Ail.

Mentone si appella al senso civico dei propri cittadini: ogni mattina gli addetti alla pulizia urbana, che già svolgono un lavoro pericoloso ed a rischio contagio, si trovano a dover “raccogliere” l’immondizia abbandonata per terra, ai piedi dei cestini, dentro dei sacchetti. Animali randagi (e non solo) rompono i sacchetti e il mattino l’immondizia è sparsa sui marciapiedi con rischio di contagio. Di qui l’invito della città ad inserire i rifiuti nei cassonetti e a non lasciarli abbandonati in strada. Non è solo una questione di decoro, ma anche si salute.

L’annuncio del Presidente Macron che tutte le manifestazioni previste prima del 15 luglio 2020 non potranno svolgersi ha “gelato” Cannes che era ancora col fiato sospeso per il Festival del Cinema. S’immaginava anche un suo rinvio all’inizio dell’estate, non potendo andare oltre per non sovrapporsi col Festival di Venezia previsto a settembre. Ora, venuto meno l’inizio dell’estate si sta valutando un’ipotesi suggestiva quanto estremamente “minimale”.

Quella di organizzare una sorta di Festival del Cinema digitale, trasmesso attraverso il web. Potrebbe anche funzionare per il lancio di alcuni film, ma il Festival è soprattutto presenza dei registi, degli attori, delle star, festa del territorio e una grande passerella: l’ipotesi del web appare, al momento, alquanto aleatoria .

E’ il prodotto tipico del territorio quello che contraddistingue Mentone, il suo 'citron'. In queste settimane il raccolto, iniziato a novembre, è al culmine e quello del 2020, dopo due anni di difficoltà dovuti alle gelate del 2018, si sta rivelando eccezionale. Di che essere contenti, se non vi si fosse di mezzo il Covid 19 a bloccare i flussi delle persone, a far chiudere i mercati, a far annullare le manifestazioni. Così i limoni rischiano di rimanere invenduti e l’anno 2020 a trasformarsi nell’ennesimo anno disastroso per il giallo frutto della Costa.

Grazie al web, invece, si sono aperti grossi spiragli: il commercio tramite internet, rilevano i frutticoltori della zona, sta funzionando, è cresciuto e di affari se ne fanno. Anche i negozi e i supermercati della Costa Azzurra hanno reagito bene, certo i prezzi sono crollati: a gennaio il costo dei limoni di Menton era di 7 euro al chilo, oggi si viaggia sulla metà. Ma non si perde totalmente il raccolto e si riesce comunque a smerciarlo. Insomma, qualcosa di minimamente positivo traspare da questo estremo lembo di Francia che non sembra essere stato tradito dai suoi “citron”.

Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia. Dal 21 gennaio 2020, 106.206 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 2.633 nuovi casi rispetto al 14/04), comprensivi di 17.167 decessi (+ 1.438 rispetto a ieri, di cui + 524 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 8.479. Nelle case di riposo i casi positivi sono 41.657.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 15 aprile, è di 11.692 (+ 522 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.926 (+ 11) di cui 403 (- 20) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito ad 397 (+ 22). Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 15 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 278 di cui 69 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 88 e quelle dimesse 284. Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 247 e ospedalizzati 45. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 71 (dei quali 53 nelle strutture e 18 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 resta così di 93 delle quali 12 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 9 delle quali 2 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.