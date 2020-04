Marco Damele ci porta alla scoperta del 'Ficus pumila': "Il Fico strisciante è una pianta davvero insolita"

Continuando la ricerca delle piante insolite conosciute e coltivate da Marco Damele all'interno della sua 'oasi botanica', l'agricoltore scrittore di Camporosso, ci porta alla scoperta del Ficus pumila, comunemente noto con il nome di fico strisciante o fico rampicante, pianta appartenente alla famiglia delle Moraceae ed originaria dell'Asia orientale (Cina, Giappone, Vietnam).

Una specie caratteristica e davvero insolita, utilizzata anche anche come pianta d'appartamento oltre che per abbellire i nostri giardini. L'etimologia del nome "pumila" corrisponde alla parola latina "pumilus" che significa nano e si riferisce alle foglie molto piccole della pianta rispetto alle comuni foglie di fico. La pianta, che se lasciata libera può raggiungere tranquillamente anche i 5 metri di altezza, è resistente al freddo e forma un arbusto, adattandosi molto bene al nostro clima tendendo a ricoprire e tappezzare, formando uno strato compatto, anche molto esteso muri e siepi. Bisogna fare attenzione perchè nel corso degli anni e della sua crescita può diventare invadente e dannosa, soffocando altre vegetazioni e danneggiando con le radici muri poco resistenti.

I frutti della pianta, molto appariscenti e caratteristici sono dei fichi, pur non essendo tossici non sono comunque commestibili (i frutti anche se fecondati non hanno una polpa di sapore dolciastro, ma sono pieni di una massa compatta di semi, che risulta indigesta).