L'attuale condizione umana vista attraverso gli scritti di grandi filosofi del passato. L'analisi del prof. Giorgio Durante a '2 ciapetti con Federico'

La Filosofia e l'amore per il sapere sono stati al centro della puntata di '2 ciapetti con Federico', andata in onda in diretta ieri sera, condotta da Federico Marchi. Ospite in video collegamento il Prof. Giorgio Durante, docente di storia e filosofia al Liceo Vieusseux di Imperia. Una puntata che quindi ha offerto nuovi spunti di riflessione sull'attuale momento di emergenza Coronavirus.

"La Filosofia può aiutarci - ha detto il Prof. Durante - Può infatti dirci qualcosa per gestire questo tempo di apprensione e quarantena, per riscoprire un diverso rapporto con noi stessi e con gli altri. Ha quindi senso che la Filosofia sia discussa in questo periodo drammatico, perchè recuperando la sua essenza di amore per il sapere, può aiutarci a sviluppare lo spirito critico che è un vaccino irrinunciabile ai nostri tempi, soprattutto per salvare il valore della democrazia".

Le riflessioni in trasmissione si sono poi sviluppate attraverso il pensiero di due grandi autori del passato, Seneca e Pascal, che per la loro attualità potrebbero essere stati scritti in questi giorni.