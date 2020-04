Emergenza sanitaria: l'Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli di Sanremo a sostegno della Croce Rossa Italiana locale

L'Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli odv di Sanremo, in questo periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 si è impegnata per sostenere la Croce Rossa Italiana di Sanremo con una donazione di materiali protettivi e prodotti igienizzanti.

"Sono stati consegnati in due occasioni guanti protettivi usa e getta - si spiega nel comunicato -, candeggina per igienizzare le ambulanze e le auto mediche, gel disinfettante per le mani, sapone liquido antibatterico e salviette disinfettanti.

L'Associazione NonSiamoSoli, in base alle restrizioni previste dal DCPM non è presente fisicamente presso la sede di Piazza Cassini 12 di Sanremo ma continua a sostenere ed aiutare i malati oncologici ed i loro familiari con i consueti trasporti gratuiti verso i luoghi di cura in città, in provincia ma anche in regione e se necessario anche fuori regione in base alle esigenze ed alle scelte dei malati.

In questo periodo di emergenza sanitaria, i volontari di NonSiamoSoli sono attivi anche per la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per i pazienti oncologici ed hanno allargato questo servizio anche a persone anziane sole che per evidenti motivi di sicurezza sanitaria non possono adempiere a questo compito autonomamente e non hanno familiari che li possono aiutare, sia al mattino che al pomeriggio.

Potete trovarci sul nostro sito www.nonsiamosoli.it oppure sulla pagina Facebook: nonsiamosoli onlus.

Per tutte le informazioni e per prenotare i servizi offerti gratuitamente da NonSiamoSoli si può chiamare il numero 3313966077, su questo numero è attivo anche whatsapp, oppure scrivere una mail a info@nonsiamosoli.it".