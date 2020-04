Estate in Riviera, il presidente provinciale SIB Confcommercio Fabio Viale: “Al lavoro per la stagione balneare ma resta grande incertezza”

"Per il momento non abbiamo certezze sull'apertura della stagione estiva ma quello che sappiamo è che possiamo, grazie alla Regione Liguria che si è attivata per dare il via libera, provvedere all'allestimento delle strutture". Così Fabio Viale, presidente provinciale sindacato balneari Sib Confcommercio, commenta il difficile momento che sta vivendo il comparto e al tempo stesso il primo spiraglio per il ritorno alla normalità con l'autorizzazione arrivata dal governatore Toti per provvedere all'allestimento e pulizia degli arenili e dei chioschi.

A preoccupare è il futuro, la mancanza di informazioni e di programmazione per poter avviare in sicurezza la stagione balneare.



"Per quanto riguarda invece l'avvio della stagione - spiega infatti Viale - ora come ora non abbiamo nessuna indicazione, le proposte che sono circolate sono assurde e sono frutto di suggerimenti singoli da fonti non governative. Faccio un esempio concreto: la proposta del plexiglass è improponibile e non è di certo applicabile".

Quali le proposte e le indicazioni della categoria?

"Come sindacato siamo in attesa di conoscere le disposizioni nazionali e naturalmente da parte nostra siamo pronti a collaborare per garantire la massima sicurezza e si può ipotizzare il distanziamento degli ombrelloni, la sanificazione ripetuta dei servizi e l'accesso controllato".

La categoria si è anche impegnata in queste settimane di emergenza per sostenere l'impegno delle pubbliche assistenze del territorio:



"Come balneare del golfo dianese - conclude il presidente Sib Fabio Viale - abbiamo fatto una raccolta fondi per la Croce Rossa di Diano Marina e Croce D'Oro di Cervo per l'acquisto di uno strumento per poter igienizzare le ambulanze al rientro del servizio Covid e altro materiale per supportare l'indispensabile lavoro in prima linea delle pubbliche assistenze"