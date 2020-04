Coronavirus, Toti: “Calano i numeri dei casi e dei ricoverati, i dati confermano un lento costante miglioramento” (Video)

Dopo la pubblicazione dei dati odierni, si è tenuto in serata l’ormai consueto punto stampa di Regione Liguria per l’analisi del momento e delle misure adottate per contrastare l’epidemia.

Ad aprire gli interventi il governatore Giovanni Toti. “Calano sia il numero di casi totali che i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, è segno che le curve stanno scendendo e c’è un regresso dell’infezione - ha dichiarato Toti - i numeri segnano un costante, lento miglioramento su tutti i parametri”.

“Sono arrivati 8 medici che andranno a dare supporto nelle RSA che hanno bisogno di essere supportate - ha proseguito Sonia Viale, assessore alla Sanità - avviata una attività di supporto con personale specializzato, ci sarà un focus particolare sulle attività fatte nelle varie aree per fare delle azioni mirate con il coordinamento di Alisa”.

“Abbiamo effettuato 3.560 tamponi sul personale sanitario - ha poi aggiunto Viale - e su questi abbiamo una positività nel 2,72% dei casi”.

La conferenza stampa di Regione Liguria