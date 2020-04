Banchi da lavoro Castellani Shop, qualità personalizzabile

Il segreto per lavorare in modo efficiente? L’ordine. Una postazione ben organizzata è indispensabile in ogni attività: aiuta a svolgere le mansioni velocemente e senza distrazioni. E se in ufficio la postazione corrisponde alla scrivania, in officine, laboratori artigiani e industrie si traduce nei banchi da lavoro .

Indispensabile in diversi contesti, il banco da lavoro va selezionato tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’attività da svolgere e degli utensili da impiegare. Sì, perché il principale vantaggio del banco è che consente di avere tutto a portata di mano e sempre in ordine.

In questo modo non si è costretti a interrompere il lavoro per cercare gli strumenti, che saranno al loro posto grazie a ripiani, ganci e cassetti. Un risparmio di tempo che a prima vista potrebbe sembrare marginale, ma che nell’arco di un’intera giornata ha un’incidenza rilevante sulla produttività.

Come scegliere banchi da lavoro per officina e industria

Ma come scegliere i banchi da lavoro? Prima di tutto i materiali. Per assicurare stabilità e resistenza, il banco deve avere la struttura in metallo e appositi piedini in pvc che aumentano l’aderenza al pavimento. Il piano invece può essere in legno o metallo. La principale differenza riguarda la portata massima, che nel caso dei banchi in legno arriva a circa 250 kg, mentre quelli in metallo possono sopportare anche pressioni estreme.

Quanto agli accessori, i banchi da lavoro di qualità sono strutturati in modo da essere personalizzati a seconda delle esigenze del cliente. Si possono aggiungere ripiani regolabili e ad incastro, cassetti estraibili, pannelli porta attrezzi (verticali o orizzontali) in cui agganciare cacciaviti, trapani bulloni e tutti gli altri utensili.

E per chi ricerca la massima versatilità, ci sono i banchi da lavoro con ruote. Modelli base e personalizzabili che si possono facilmente spostare da una zona all’altra dell’officina. Se invece l’obiettivo è tenere al sicuro progetti, strumenti da lavoro o oggetti personali, i cassetti con serratura sono l’opzione migliore.

