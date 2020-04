Sanremo: riaprono gli uffici distaccati delle Poste, niente più coda in via Roma. Intanto il sindaco Biancheri verifica la distribuzione delle mascherine della Regione (Foto)

Dopo le lunghe code di ieri, sembra essere tornata alla normalità la situazione all’ufficio delle Poste di via Roma, in centro a Sanremo. L’azienda, come comunicato qualche giorno fa, ha riaperto alcuni uffici distaccati nelle frazioni e nelle zone periferiche della città (da Bussana a via Dante Alighieri), smaltendo così la clientela che si sarebbe riversata nell’ufficio di via Roma.

E la situazione è decisamente migliorata rispetto ai giorni scorsi. La chiusura degli uffici più piccoli aveva generato non pochi problemi, specie per la popolazione già anziana, costretta a spostarsi in città anche per il ritiro della pensione.

Intanto le Poste proseguono nel lungo e articolato lavoro per la distribuzione capillare delle mascherine acquistate da Regione Liguria. Sono in totale 2 milioni e, nelle città con oltre 2 mila abitanti, sono proprio le Poste ad aver ricevuto l’incarico per la distribuzione. Proprio ieri il sindaco Alberto Biancheri ha contattato la direzione dell’azienda per verificare la situazione sia in merito alla riapertura degli uffici, sia per quanto riguarda la consegna delle mascherine.

Molti, infatti, stanno segnalando ritardi nelle consegne ma, come ha più volte sottolineato l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, il lavoro andrà avanti fino al 27 aprile e chi in quella data ancora non le avrà ricevute (il pacchetto è di due per abitazione), potrà segnalare la cosa alla Regione.