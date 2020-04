Sanremo: l'imprenditoria in lutto, è morto Romeo Giacon. Aveva 71 anni lo storico proprietario di Annamode

Lutto nel mondo dell'imprenditoria, e non solo, a Sanremo. E' morto oggi pomeriggio, dopo una lunga malattina, Romeo Giacon storico commerciante della città dei fiori. Aveva 71 anni.

Giacon è stato anche Assessore alle Attività Produttive nella Giunta guidata da Claudio Borea, tra il 2004 ed il 2006, avendo anche fondato la lista 'La città ideale', che aveva sostenuto il Sindaco. Ma è stato un imprenditore nel mondo del commercio, proprietario di Annamode, negozio aperto nel 1956 in piazza Eroi Sanremesi da Anna Agnelli e dal marito Renato Giacon, genitori di Romeo e del fratello Flavio. Annamode si era poi spostato nel '61 nella storica sede di via Matteotti (all'angolo con via Cavour), rimasto aperto fino alla fine del 2010, quando è subentrato Spinnaker.

La famiglia Giacon aveva costruito anche il Residence dei due Porti ed aveva fondato 'Sanremo On', l'associazione dei commercianti matuziana ora presieduta da Roberto Berio. Romeo Giacon lascia la moglie Alda, la figlia Anna e due nipoti.

“Ho appreso con grande dispiacere la triste notizia della scomparsa di Romeo Giacon direttamente dai suoi familiari. Conobbi Romeo come imprenditore, ma nel corso della vita ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo anche come amministratore pubblico, al fianco del quale ho avuto il piacere di lavorare durante l'amministrazione Borea. L'ho sempre anche ascoltato con grande attenzione, si è sempre battuto con grande energia per la crescita del commercio cittadino, ed anche negli ultimi anni ci siamo spesso confrontati a lungo sulla visione di sviluppo della nostra Sanremo. E' un giorno triste per la nostra città che perde un grande imprenditore, uno storico commerciante, e un sanremese molto legato alla sua comunità. A nome di tutta l'amministrazione comunale voglio mandare alla famiglia un caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze”, sono le dichiarazioni del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, appena appresa la notizia della scomparsa di Romeo Giacon, storico commerciante matuziano.

Con Romeo Giacon se ne va un pezzo importante dell'imprenditoria matuziana dal dopoguerra ai giorni nostri. Alla famiglia Giacon le più sentite condoglianze dalla redazione di Sanremo News.