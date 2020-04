Sanremo: ancora una caduta sul marciapiede dissestato di via San Francesco (Foto)

Il marciapiede di via San Francesco ha fatto un'altra 'vittima'. Questa mattina una donna è dovuta ricorrere alle cure della Croce Rossa dopo essere caduta a causa della pavimentazione dissestata da ormai molto tempo. Non si tratta certo del primo caso, già molte persone (soprattutto anziani) si sono fatti male.

La donna, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze se non qualche ferita lieve. Sul posto, oltre all'ambulanza della Croce Rossa, anche la Polizia Locale e la Polizia che hanno gestito il traffico e aiutato la donna subito dopo la caduta. Ora si spera che, dopo l'ennesimo incidente, qualcuno intervenga per riparare il marciapiede.