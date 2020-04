Bordighera: il coro 'Voci e note sotto le stelle' si unisce via web e propone una canzone storica di R Kelly

"A chi lotta per noi, tutti i giorni. A chi non c'è più. Alle famiglie lontane. All'Italia che tornerà a volare". Questo il motto del coro di Bordighera ‘Voci e note sotto le stelle’ che, nonostante l’isolamento da Covid-19, ha allestito una reunion per cantare tutti insieme ‘I believe, i can fly’, storica canzone di R Kelly.

Un modo per esorcizzare la lontananza e regalare un momento di svago a chi l’ascolta. “Dedichiamo questo brano al papà di Andrea - ciao Gianni” evidenziano i componenti del coro per sottolineare la vicinanza al loro collega.