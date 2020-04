Ventimiglia: genitori dell'I.C. Biancheri donano somma per la Croce Verde Intemelia

A Ventimiglia, i genitori delle 17 classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo n.1 “Biancheri” hanno donato un'importante somma alla Croce Verde Intemelia, per l'emergenza Coronavirus. Il denaro devoluto alla Associazione erano le quote versate per le attività didattiche previste dal 24 al 26 febbraio: la “Settimana del Benessere”, “L’English Day, la visione di un film c/o il cinema Olimpia a Bordighera e la visita a “Villa Grock ad Imperia.



"Un gesto nobile e di grande generosità quello di questi genitori. - commentano dalla Croce Verde Intemelia - In questo momento di grande emergenza sanitaria per il COVID-19, la Croce Verde Intemelia sta affrontando giornalmente spese extra ed aggiuntive per i dispositivi di protezione individuale per i suoi operatori quali: mascherine, guanti, tute, calzari, occhiali e detergenti sanificanti. Soltanto grazie alla generosità di Fondazioni e moltissima gente comune stiamo riuscendo ad andare avanti operando in totale sicurezza per la tutela della nostra comunità".



"Questi grandi gesti di generosità ci danno la forza di andare avanti, ad essere sempre presenti sul territorio operativi 24h/24h con mezzi specifici per trasporti pazienti Covid-19, mezzi per l’emergenza, i trasposti pazienti in Dialisi, servizio consegna farmaci e spesa solidale. Il Presidente Davide Pallanca unitamente al Consiglio Direttivo, ai Dipendenti e ai Volontari ringraziano sentitamente i genitori, gli alunni, il Personale Docente, il Personale ATA, ed un grazie particolare al Prof. Teodoro Panetta per il suo interessamento".