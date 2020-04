Emergenza sociale: raccolta alimentare a San Bertolomeo al Mare, da domani via alla distribuzione

Come comunicato dal sindaco Valerio Urso il Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con la Protezione Civile ha organizzato una raccolta alimentare, con il contributo di imprenditori e privati cittadini.



La distribuzione di quanto sino ad ora raccolto avverrà a partire da domani, mercoledì 15 aprile, presso la Palestra comunale in Piazza ai Caduti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.



Per la distribuzione verranno adottate le misure di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus (utilizzo mascherina e guanti, distanze di sicurezza, nessun assembramento).



La distribuzione inizierà mercoledì 15 aprile e negli stessi orari sarà possibile chiedere informazioni ai seguenti numeri:



Valerio Urso 320 5698643

Sandro Fedozzi 335 6361899

Davide Salerno 329 0956242

Maria Elena Ardoino 320 0346695

Enzo Campagna 333 6277323



Chi fosse impossibilitato a ritirare di persona, contatti Enzo Campagna 333 6277323 per la consegna a domicilio.