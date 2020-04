Emergenza Coronavirus e economia: il sindacato La Base Balneare incontra le istituzioni sui problemi del settore, primo incontro oggi pomerggio

"In un periodo in cui il CoronaVirus ci costringe a casa, con danni enormi al settore, chiediamo al Governo e alla politica di accogliere le nostre richieste che riguardano l'invio della circolare per permettere ai comuni di estendere del concessioni fino al 2033 e la fuoriuscita dalla Bolkestein, e di normare il montaggio degli stabilimenti e la loro eventuale apertura".



La richiesta è partita dal sindacato la Base Balneare che ha avviato il progetto #BeachLive, video interviste con la politica che inizieranno da domani sulla pagina Facebook della Base Balneare. Il primo appuntamento è per oggi, martedì 14 Aprile, alle ore 15 per la presentazione del progetto che vedrà come moderatore il giornalista de Il Giornale Diego Pistacchi e come ospiti gli esponenti politici che da sempre si occupano del problema balneare.



"Già confermati il senatore Maurizio Gasparri che interverrà oggi alle 18.30. Mercoledì 15 Aprile in diretta ci sarà l'assessore regionale al demanio della Regione Liguria Marco Scajola che tra l'altro ci darà notizie sull'ordinanza della Regione Liguria anticipata su Facebook dal Presidente Toti riguardo il montaggio. Giovedì 16 Aprile alle 18.30 sarà il turno del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, venerdì 17 aprile alle 15 la parola andrà al senatore Gianmarco Centinaio, già Ministro del Turismo e alle 18:30 parlerà l'On. Umberto Buratti. Sabato 18 Aprile interverranno, alle 11 l'On. Roberto Bagnasco e alle 15 il senatore Paolo Ripamonti".



"Lunedì 20 Aprile alle ore 15 sarà la volta del Senatore Massimo Mallegni, martedì 21 aprile, alle ore 15 dell'assessore regionale al turismo Gianni Berrino. Mercoledì 22 aprile, alle 15, interverrà l'eurodeputato Marco Campomenosi. Giovedì 23 Aprile, alle 18.30 l'eurodeputato Carlo Fidanza. Venerdì 24 Aprile, alle 15 Angelo Pavoncello presidente MIP Movimento Italia Produttiva Nelle settimane successive ci saranno le interviste anche ai Sindaci dei comuni costieri" - concludono da La Base Balneare.