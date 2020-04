Emergenza Coronavirus e economia: Gagliardi e Scajola (Cambiamo!) chiedono tutela dal governo per i frontalieri liguri

“Settemila persone, sono i frontalieri liguri che si spostano oltre confine nel Principato di Monaco o in Francia per lavorare e che aspettano un segnale concreto dal governo di poter essere inseriti nel decreto di aprile e ottenere così la stessa indennità di disoccupazione prevista per la crisi del coronavirus ai lavoratori autonomi”.



Lo dichiarano in una nota la parlamentare Manuela Gagliardi e l’assessore regionale Marco Scajola (Cambiamo!). “Non possiamo permettere che i nostri lavoratori vengano lasciati allo sbando, sarebbe un una grave mancanza verso gente che in poche ore e non per volontà sua si è ritrovata senza una occupazione e senza una tutela economica" - aggiungono.



"Gli emendamenti già ci sono perchè erano stati presentati ma non inseriti dal governo nel decreto passato a marzo, ora devono essere solo inseriti nel decreto di aprile in maniera da poter garantire ai frontalieri liguri le coperture necessarie al periodo di crisi. - concludono Gagliardi e Scajola - Speriamo che l’esecutivo non fallisca anche questo appuntamento di aprile perchè la rinascita economica passa anche attraverso chi lavora fuori dall’Italia ma paga le tasse per contribuire a sostenere il proprio paese”.