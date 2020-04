Coronavirus: il sindaco Ingenito firma nuova ordinanza, a Bordighera diventa obbligatorio l'uso della mascherina

Vittorio Ingenito, Sindaco della Città di Bordighera, ha firmato l’ordinanza n. 23 del 14 aprile 2020 con cui dispone ulteriori misure volte al contrasto e al contenimento dell’epidemia da COVID-19.



In particolare, a partire dalla giornata di oggi:



- è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti i casi in cui, per comprovato motivo, sia necessario recarsi al di fuori della propria dimora;



- è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutti i casi in cui, in luogo esterno, ci si trovi in prossimità di altre persone;



- è obbligatorio non uscire dal proprio domicilio e limitare al massimo le interazioni sociali, contattando il proprio medico curante, per tutti coloro che manifestino sintomi riconducibili ad una infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C;



- è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria dimora e comunque ad una distanza non superiore ai 200 metri dalla stessa, solo individualmente e sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone;



- è obbligatorio, qualora si accompagnino animali domestici al di fuori della propria dimora per necessità fisiologiche, rimanere nei pressi della dimora stessa e comunque ad una distanza non superiore ai 200 metri da essa; questo sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.



“I sacrifici che stiamo compiendo sono purtroppo l’unica via per uscire da questo doloroso momento - ha commentato Vittorio Ingenito - Ci sono primi risultati positivi, ma non possiamo abbassare la guardia proprio ora; rischieremmo di vanificare tutto quanto abbiamo fatto, uniti, fino ad oggi”.