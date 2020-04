Da Pizza Max arriva la “PIZZA SOSPESA”

Su iniziativa di Roberto Mc Neil, da martedì 14 aprile “Pizza Max” darà la possibilità di mangiare la pizza anche a chi sta attraversando un momento "economicamente" difficile dovuto al virus "Covid-19". I nostri primi benefattori, Roberto e Alshair Fiyaz già noti per diverse opere di beneficenza sempre nella nostra zona, hanno messo a disposizione 60 pizze margherita o pizza al pomodoro. Di fronte ad un gesto così nobile d'animo Pizza Max ha deciso di mettere altrettante 60 pizze sospese per un totale di 120 pizze margherita o pizze rosse, e lo farà ogni volta che riceverà un'offerta mirata all'iniziativa. In breve se verranno donate 10 pizze, Pizza Max ne metterà altrettante 10 a disposizione. Sarà possibile per il singolo o per la famiglia ordinare la pizza non più di una volta a settimana dal lunedì al venerdì. Non possiamo consegnare il sabato e la domenica per la grossa mole di lavoro rischiando altrimenti di impiegare troppo tempo nella consegna. Con questa iniziativa vorremmo sensibilizzare tutta la cittadinanza e invitarla a donare se hanno la possibilità, dando l'opportunità anche a chi non può permetterselo di godersi un momento gioioso, come solo la pizza sa dare. Invitiamo anche le altre pizzerie che effettuano il servizio a domicilio a partecipare all'iniziativa con i propri clienti!! Le battaglie si vincono insieme, e noi la combattiamo con la Pizza!!!

Per info sulla "pizza sospesa" contattate in privato sul messenger Luigi Bonadonna o su WhatsApp al 3402615500, e vi spiegherà le modalità per fare la donazione.

Potrete seguire sulla pagina facebook ( https://www.facebook.com/pizzamaxborgo) le pizze donate e quelle disponibili