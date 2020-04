Decisioni di Regione Liguria in controtendenza con il Governo, il plauso di 'Liguria Popolare'

"La squadra Regionale, di cui Liguria Popolare è onorata di fare parte - spiega Tommasini -, ha preso decisioni in controtendenza rispetto a balneari, orti e artigiani. Decisioni che favoriscono una nuova prospettiva per la fase 2 che, in modo modulare, vedrà la luce nel rispetto delle regole di sicurezza.

Lascia perplessi le polemiche delle opposizioni. Contro tutto senza contenuti. Ma si rendono conto che a due mesi dalla emergenza e dal Decreto 'Cura Italia' gli italiani non hanno visto 1 euro.Per gli autonomi nulla, per la cassa integrazione nulla ed in regione liguria hanno tagliato 17 ml di euro, per la liquidità siamo in alto mare. Ma quanto durerà ancora questa barzelletta delle conferenze stampa che annunciano provvedimenti che poi gli italiani non si trovano in tasca nulla.