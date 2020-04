Niente rinvio a luglio per il Festival del Cinema di Cannes: si pensa ad una versione 2020 diversa ma da fare

Dopo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica di ieri, il rinvio previsto alla fine di giugno-inizio luglio per la 73a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes non è praticabile.



Prende quindi corpo l'idea che il Festival di Cannes possa difficilmente essere organizzato quest'anno nella sua formula tradizionale. "Ieri sera abbiamo avviato numerose consultazioni nel mondo professionale in Francia e all'estero - affermano gli organizzatori - e tutti concordano sul fatto che il Festival del cinema di Cannes, che è uno strumento essenziale per sostenere l'industria cinematografica, tanto che si deve continuare a studiare tutte le possibilità che permettono di accompagnare l'anno cinematografico dando vita ai film di Cannes in un modo o nell'altro".

"Quando la crisi sanitaria - terminano - la cui risoluzione rimane la priorità di tutti, sarà finita, dovremo valorizzare l'importanza del cinema, le sue opere, i suoi artisti, i suoi professionisti e le sue sale e il loro pubblico occupano nella nostra vita. Questo è ciò a cui il Festival del cinema di Cannes, il suo mercato cinematografico e le sezioni parallele (Settimana della critica, Quindici giorni di regia, ACID) intendono contribuire. Ci impegniamo e ringraziamo tutti coloro che sono al nostro fianco, funzionari pubblici (Municipio di Cannes, Ministero della Cultura, CNC), professionisti e anche i nostri partner. Speriamo di comunicare presto la nuova formula per il Festival di Cannes".