Conservare in condizioni ideali gli pneumatici

Ogni automobilista responsabile deve prestare la massima attenzione alla cura dei propri pneumatici questo per assicurare sicurezza per sé stesso e per gli altri.

L’automobile è da ritenere quasi un “essere dotato di sensibilità” in quanto costituita da tante parti che sono indispensabili al funzionamento. Se il motore è il cuore di autovettura gli pneumatici possono essere considerati le gambe che la fanno camminare.

Qui di seguito indichiamo alcuni utili suggerimenti per l’automobilista che ha a cuore il corretto funzionamento della propria automobile e soprattutto degli pneumatici. Detti consigli provengono da una fonte esperta gommemigliorprezzo.it , sito che effettua la vendita online di pneumatici e nel quale si trovano numerose raccomandazioni per una corretta verifica e manutenzione degli stessi

Pressione

Per una guida sicura è di fondamentale importanza il controllo della pressione. Sul manuale fornito dall’azienda produttrice è indicata la giusta pressione che gli pneumatici devono avere, sia dell’asse posteriore che di quello anteriore.

Va controllata una volta al mese minimo ed a freddo. Se gli pneumatici hanno subito urti occorre controllare con assoluta diligenza che gli stessi non abbiano presenti delle malformazioni o delle ernie.

Allineamento

Per una sicurezza ottimale dell’automobile, nel momento in cui verifichiamo che l’asse delle ruote è leggermente inclinato verso destra o sinistra, dovremo davvero valutare di rivolgerci ad un professionista che riconduca la cosa al corretto assetto. L'allineamento delle ruote consiste nella regolazione dell'angolo delle ruote in modo tale da riportarlo ai valori specificati dalla casa costruttrice. Un urto per esempio sulla spalla dello pneumatico, se il l veicolo ha effettuato brusca frenata o ha avuto un grosso impatto stradale può portare al disallineamento.

Rotazione

Gli pneumatici anteriori si consumano prima di quelli posteriori. Si rende necessaria l’operazione di ruotare le ruote posteriori con le anteriori e viceversa solitamente in maniera incrociata. Da ricordare che alcuni pneumatici sono asimmetrici pertanto le gomme anteriori vanno invertite con quelle posteriori, montandole però sul medesimo lato della vettura su cui erano in precedenza.

Usura del battistrada

Da tenere sempre controllata essendo una parte molto importante. Se il battistrada arriva ad un’altezza inferiore ai 2 millimetri la tenuta di strada ed il grip non saranno ottimali per la sicurezza.

Appena si nota che gli pneumatici sono usurati al di sotto dei 2 millimetri vanno sostituiti.

Bilanciamento

Il bilanciamento fa sì che non ci siano vibrazioni durante la guida. Questa operazione consiste nell’installazione di piccoli pesi sul cerchio in modo che la ruota giri regolarmente, deve essere effettuata presso un’officina specializzata dotata delle corrette attrezzature, almeno ogni 6 mesi e sicuramente ogni qualvolta gli stessa vengono smontati e rimontati.