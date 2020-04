Sanremo: lutto all'Istituto Comprensivo Centro Levante, il ricordo in memoria di Silvia Peluffo

"E' sempre difficile comunicare la perdita di una persona che ci è stata cara e con la quale si è condiviso un lungo tratto del viaggio che ci riserva la vita, così come appare ancora più difficile mettere insieme parole che bastino a descrivere la condivisione sul piano affettivo, personale e professionale che legava tutti noi".

Il corpo docenti dell'Istituto Comprensivo Centro Levante ha voluto ricordare così la collega Silvia Peluffo, deceduta in questi giorni. "Silvia per noi era innanzitutto una persona a cui potevi chiedere ed essere ascoltato, l'amica sincera che, anche quando si trovava a non avere una risposta da darti, ti consolava con il sorriso. - ricordano le insegnanti - Il punto fermo di un gruppo a cui sapeva comunicare la sua vicinanza con l'allegria e una forte dose di ironia".



"Può sembrare scontato, ma sicuramente la sua mancanza si farà sentire ancora più forte quando rientrando a scuola, dopo questo periodo di forzata chiusura, non sentiremo nei corridoi la sua voce squillante, la sua risata aperta e gioiosa e talvolta trascinante. Come collega e insegnante ricorderemo sempre la sua disponibilità e la sua competenza. Sempre disponibile a dare una mano, non faceva mai mancare aiuto e serietà professionale ai suoi alunni, per i quali era sempre alla ricerca di strategie educative sempre nuove ed efficaci".

"Lei ora non c'è più, ma tutte le vite che ha toccato continueranno a farla vivere nel ricordo e questo è quanto ci piace far sapere alla sua famiglia e a chi l'ha amata in vita" - chiosano