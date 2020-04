Sanremo: è morto Luciano Mantica, aveva 67 anni ed era uno storico tifoso della Sanremese

Nelle scorse ore la città di Sanremo ha perso Luciano Mantica, colto una settimana fa da un malore. Mantica, volto noto nella città dei fiori, era uno storico tifoso della Sanremese.

"È venuto a mancare in queste ore Luciano Mantica. Il 17 maggio avrebbe compiuto 67 anni. Innamorato della maglia biancoazzurra, per oltre cinquant'anni è stato vicino alle sorti della sua squadra del cuore. Prima tifoso sugli spalti, in casa e fuori. Poi steward all'ingresso dello stadio Comunale. Ogni volta che la Sanremese giocava in casa, lui, gentile e disponibile, era sempre il primo a presentarsi ai botteghini per dare una mano".

Nella foto lo scorso 22 dicembre a bordo campo in compagnia di Enrico Vella, prima della gara con il Seravezza. Buon viaggio Luciano! Ci mancherai tantissimo...