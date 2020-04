Via libera ai cantieri, Sanremo riparte dal restyling di via Matteotti di fronte al Teatro Ariston (Foto e Video)

Le immagini dal cantiere di via Matteotti

Ieri la Regione Liguria ha dato il via libera alla ripresa dei piccoli cantieri e il Comune di Sanremo ha scelto di marcare la ripartenza dai lavori per il restyling di via Matteotti, proprio di fronte al Teatro Ariston.

Questa mattina l’impresa è tornata al lavoro, sempre nel pieno rispetto delle norme e delle distanze di sicurezza contro il contagio. E, per l’occasione, si sono presentati in zona anche il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella.

L'intervista al sindaco Biancheri e all'assessore Donzella

Un restart dal grande valore simbolico, un cantiere voluto dall’amministrazione e atteso dalla cittadinanza per dare a tutto il ‘salotto buono’ del centro un’immagine completamente nuova. Sanremo guarda al futuro.