Sanremo: sistemata da Amaie Energia la zona di corso Inglesi e via Costiglioli, Artusi "Impegnati ogni giorno per la pulizia della città" (Foto)

"Ho visto le fotografie allegate alla segnalazione di una vostra lettrice che denunciava la presenza di alcuni sacchetti della spazzatura in corso Inglesi, nella zona del Casinò. Vorrei precisare che le squadre di Amaie Energia sono intervenute per ripulire l'area oggetto della contestazione e dalle immagini che mi sono state inviate questa mattina stessa, si vede una strada nuovamente pulita esattamente come quotidianamente ci impegniamo a lasciarla”.

Interviene in questo modo l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo, Lucia Artusi, che ha sottolineato come, nonostante i problemi e le disposizioni dettate dall’emergenza Coronavirus, le squadre di Amaie Energia lavorino costantemente per tenere pulite le zone di tutta la città. “Purtroppo – sottolinea l’Assessore - non si tratta di una novità vedere ancora gesti simili di incivili che conferiscono in maniera scorretta i propri rifiuti, lasciando la spazzatura in strada fuori dagli orari di conferimento. Solo pochi giorni fa abbiamo effettuato la sanificazione delle via e delle zone limitrofe a quelle della segnalazione, così come stanno continuando a passare le squadre specializzate nel resto di Sanremo”.

“Stiamo facendo il possibile – termina Lucia Artusi - per garantire un servizio che deve fare i conti con nuove e più restrittive misure di sicurezza. Per incrementare i controlli abbiamo anche aumentato i pattugliamenti dei Ranger, la cui collaborazione si sta dimostrando preziosa per questo Comune".