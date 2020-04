Oltre 61mila euro raccolti da Conad grazie alle donazioni dei clienti: con i 45mila già versati si superano i 100mila

Sono stati raccolti oltre 61mila euro, grazie al buon cuore di clienti e dipendenti, in pochi giorni da tutti i punti vendita Conad della provincia di Imperia, che verranno devoluti all’Asl 1 per l’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

E’ già un buon primo traguardo, quello raggiunto dai punti vendita dello storico marchio di grande distribuzione, che va ad aggiungersi ai 45mila euro già versati dalla stessa Conad con un bonifico all’Asl e che ha lanciato la sottoscrizione tra i propri clienti, soci e dipendenti. Il contributo minimo può partire da un euro e può essere fatto al momento del pagamento della spesa.

“Stiamo trovando grande cuore in tutti – ci hanno detto i responsabili di Conad – e lo stiamo notando proprio con la somma già raccolta, tenuto conto dei pochi giorni di sottoscrizione fino ad ora. C’è tanta gente che non può permettersi grandi cifre ma, anche solo uno o due euro fanno crescere la somma. Siamo certi che, entro il 30 aprile giorno in cui termineremo la raccolta, raggiungeremo una somma importante”.

Ben 106mila euro, quindi, che serviranno all’Asl 1 per acquistare quanto necessario per la lotta al Covid-19, per l’ospedale ‘Borea’, in prima linea da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus. E’ importante che tutti contribuiscano, per quanto possono, a raccolte di questo genere per fare in modo che il nosocomio matuziano possa garantire cure di prim’ordine a chi viene ricoverato.