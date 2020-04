Le chiese della Val Nervia illuminate dal tricolore grazie alla 'Vama Service': i Sindaci "Un gesto di cuore che apprezziamo"

Dopo l’ospedale di Sanremo ed alcune facciate dei comuni ora anche le chiese della Val Nervia si tingono la sera di tricolore. Da alcuni giorni, infatti, la ditta ‘Vama Service’ ha illuminato con proiettori speciali le chiese di diversi paesi della valle, che diventano in questo modo ‘invase’ dal bianco, rosso e verde della nostra bandiera.

“E stata una cosa inaspettata – ci hanno detto alcuni primi cittadini – della vallata, perché le chiese illuminate con il tricolore uniscono tutti sotto la nostra bandiera, in questo momento particolarmente difficile per tutto il paese”.

I proiettori sono stati installati dalla azienda vallecrosina che ha voluto omaggiare i piccoli centri: “Ho chiamato la Vama per sapere come poterci regolare con la fattura – ha detto il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli – e, invece, mi sono sentito dire che era un omaggio per far sentire più uniti tutti i paesi della valle. Un grande bel gesto e per questo voglio ringraziarli”.