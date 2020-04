L’Isah ha espresso i più sinceri ringraziamenti per la donazione delle uova di Pasqua per i ragazzi e delle colombe per il personale e gli operatori sanitari, che quotidianamente operano con tanta dedizione.

"Questo gesto di sensibilità nei nostri confronti - sottolinea l'Isah - non potrà che esserci di sprone per continuare ad aiutare i nostri ragazzi in ambulatorio e a domicilio, in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo".