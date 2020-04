Dopo la sua scomparsa gli 'Oblati' di San Giuseppe di Asti donano fondi e materiali agli ospedali di Sanremo e Imperia

Gli Oblati di San Giuseppe di Asti hanno voluto esser vicini al reparto dello Ospedale di Pneumologia di Imperia che ha accompagnato Padre Tarcisio Stramare nel suo ultimo tratto di vita dedicandogli il ‘Fondo Padre Tarcisio Stramare’, dotato di risorse degli Oblati stessi e di apporti di donatori delle Parrocchie Giuseppine di Imperia, Asti ed altre, con lo scopo di fornire agli Ospedali dell’imperiese e dell’astigiano ed alla Casa di Riposo di Asti mascherine e materiale di protezione dal virus per il Personale Sanitario.

Padre Tarcisio Stramare è nato a Valdobbiadene il 14 settembre 1928 ed è deceduto, per Coronavirus, nell’Ospedale di Imperia il 20 marzo scorso. E’ stato professore di Sacre Scritture in Seminari e Facoltà di Teologia. Ha collaborato con l’Osservatore Romano e con riviste bibliche e teologiche. E’ stato docente di Sacra Scrittura alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Ha collaborato con la Rai. Ha trascorso i suoi ultimi anni di impegno pastorale presso la Parrocchia dei Giuseppini alla Fondura di Porto Maurizio dove molto tempo prima aveva maturato, con il fratello, la vocazione sacerdotale. Nella Chiesa della Fondura era il ‘Buon Pastore’ che accompagna i fedeli nelle funzioni e nelle prediche semplici, comprensibili quanto profonde. Chi aveva bisogno del suo conforto, delle sue confessioni, lo trovava nell’ultimo banco della chiesa ad attendere col suo sorriso e la sua amicizia chi fosse assetato di vicinanza e conforto. La Comunità MASCI (adulti scout) di Imperia lo aveva avuto come guida spirituale per due anni e della sua sapienza e guida ora è orfana. Il virus che sta portando via molti nostri fratelli maggiori che erano ‘testimoni, memoria e guida salda’ lascia vuoti impossibili da colmare.

Il primo bilancio provvisorio: donazioni 6.050 eur ed acquisti per 23.262,78. Ospedale Imperia e Sanremo (Pneumologia): consegnate 2.000 mascherine chirurgiche e in arrivo 1.000 FFP2. Ospedale di Asti: consegnate 112 mascherine facciali per respiratore e 1.000 chirurgiche ed in arrivo 1.000 FFP2. Casa di riposo di Asti: consegnate 2.000 mascherine chirurgiche ed in arrivo 650 FFP2. Il fondo è aperto a donazioni volontarie.