Una nostra lettrice, Caterina Rosselli, ci ha scritto per ringraziare il dottor Stefano Ferlito, primario del 118:

“Egr. Dottore, desidero formulare sentiti ringraziamenti a tutti gli operatori del pronto soccorso ed in particolare alla signora dottoressa Maddalena Rossi per le cortesie premure e competenze dimostrate in occasione di un mio accesso. Voglia gradire l'espressione di ringraziamento e riconoscenza”.