Sanremo: due francesi volevano entrare in città, fermati. San Romolo vuota, i cittadini rispettano il 'lock down' (Foto)

E' di due automobilisti francesi sanzionati e rispediti a casa, ma anche di tanti sanremesi diligenti che hanno rispettato le disposizioni di 'lock down' del Ministero, il bilancio di queste prime ore di 'Pasquetta nella città dei fiori. La conferma arriva dalla Polizia Municipale matuziana che, questa mattina, ha fermato solo due francesi che tentavano di uscire dal casello della A10 a Coldirodi di Sanremo.

Per il resto situazione di assoluta tranquillità nella città de fiori dove anche il prato di San Romolo risulta totalmente vuoto e dove fortunatamente nessuno si è avventurato per la gita fuori porta. Dopo tanti avvisi non si registrano altre sanzioni, a conferma della diligenza di matuziani ed eventuali villeggianti che, fortunatamente, non hanno creato problemi sulla riviera di ponente.

Dopo tanti giorni in cui si sono registrate diverse violazioni delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, il weekend di Pasqua sembra aver riportato alla ragione gli italiani, che hanno deciso di ottemperare alle Leggi. Molti hanno deciso di organizzare grigliate e barbecue sui terrazzi e, chi ha potuto, in campagna. Ma senza assembramenti.

I controlli, però, proseguiranno anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni.